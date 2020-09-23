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تعليم

تعرف على موعد نتائج المرحلة الثالثة من التنسيق

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتائج عقب انتهاء مكتب التنسيق من اعمال مراجعة الرغبات وتوزيع الطلاب علي الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة والتي من المرجح أن تنتهي اليوم وبالتالي يتم الإعلان عنها غدا.

وأضاف المصدر لـ "صدى البلد" أن المرحلة الثالثة انتهت منذ ساعة دون شكوى من الطلاب، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من نتائج المرحلة الثالثة سيتم إعلان انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية .


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وكانت قد أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وتظهر مؤشرات الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة من التنسيق تقارب النسب من تنسيق العام الماضي بزيادة لا تتجاوز الدرجة لطلاب الشعبة العلمية. 

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتائج عقب انتهاء مكتب التنسيق من اعمال مراجعة الرغبات وتوزيع الطلاب علي الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة والتي من المرجح أن تنتهي اليوم وبالتالي يتم الإعلان عنها غدا.

 

وأضاف المصدر لصدى البلد أن المرحلة الثالثة انتهت منذ ساعة دون شكوى من الطلاب، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من نتائج المرحلة الثالثة سيتم إعلان انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية .

 

وكانت قد أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

 

وتظهر مؤشرات الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة من التنسيق تقارب النسب من تنسيق العام الماضي بزيادة لا تتجاوز الدرجة لطلاب الشعبة العلمية.

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