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توك شو

حقيقة أم زيف.. علاقة قنبلة برج إيفل بمحاكمة شارلي ابيدو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:12 م
باريس
باريس
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فرح علاء الخولي
قال مراسل قناة اكسترا نيوز من مرسيليا خالد الشقير، إن الشرطة الفرنسية تلقت مكالمة هاتفية تبلغ عن وجود قنبلة في برج ايفل، وهو واحد من الأماكن الهامة والاستراتيجية في العاصمة باريس وهو الأكثر زيارة.

وتابع خالد الشقير، أنه تم إخلاء كل العاملين والزوار بالبرج، وإخلاء المحيط له، وجار التأكد من صحة المكالمة إذا كانت مكالمة حقيقية ام مزيفة، لافتا إلى أن القوات الفرنسية تحاول البحث عن الحقيقة.

وأوضح أنه هذا الشهر جار محاكمة الإرهابيين في جريدة شارلي ايبدو، منوها أن ربط بعض المحللين أن هذه القنبلة من الممكن أن تكون رد فعل على هذه المحاكمة.

ولفت إلى أن الشرطة لم تتأكد بعد من وجود القنبلة وإحداثياتها سواء ماكنها في البرج او حجمها ومدى خطورتها، وانه خلال الساعات المقبلة ستكون هناك أخبار مؤكدة.

وفي سياق منفصل نقلت الشرطة الفرنسية أمس مديرة الموارد البشرية في صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة من منزلها بعد تلقيها تهديدات بالقتل الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت مجلة لو بوان الفرنسية.
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