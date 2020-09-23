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أخبار البلد

AFCONE وروساتوم يعززان التعاون لتطوير استخدام الطاقة النووية فى الاستخدامات السلمية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
وقعت اللجنة الأفريقية للطاقة النووية (AFCONE) مذكرة تفاهم مع المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روساتوم) بشأن تطوير التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. 

قام  مسعود مسعود باعلى ، الأمين التنفيذي لـ AFCONE، ونيكولاي سباسكي -نائب المدير العام لشركة روساتوم بالتوقيع على المذكرة خلال اتصال مرئي في بريتوريا وموسكو في 22 من الشهر الجاري. 

وتعد مذكرة التعاون ، خطوة مهمة نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الروسية الأفريقية والتي انعقدت في 23-24 أكتوبر الماضي .

وتمثل المذكرة قاعدة للحوار حول كيفية التعاون بين الأطراف المختلفة بهدف مساعدة الدول الأفريقية في قطاع أمن الطاقة، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، علاوةً على تنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة النووية.

ويهدف التعاون بين AFCONE وروساتوم إلى زيادة الوعي حول التقنيات النووية وتطبيقاتها، وذلك بهدف تعزيز المعرفة بالقطاع وبناء القدرات في الدول الأفريقية.
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