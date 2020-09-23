AFCONE وروساتوم يعززان التعاون لتطوير استخدام الطاقة النووية فى الاستخدامات السلمية

وقعت اللجنة الأفريقية للطاقة النووية (AFCONE) مذكرة تفاهم مع المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روساتوم) بشأن تطوير التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.





قام مسعود مسعود باعلى ، الأمين التنفيذي لـ AFCONE، ونيكولاي سباسكي -نائب المدير العام لشركة روساتوم بالتوقيع على المذكرة خلال اتصال مرئي في بريتوريا وموسكو في 22 من الشهر الجاري.





وتعد مذكرة التعاون ، خطوة مهمة نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الروسية الأفريقية والتي انعقدت في 23-24 أكتوبر الماضي .





وتمثل المذكرة قاعدة للحوار حول كيفية التعاون بين الأطراف المختلفة بهدف مساعدة الدول الأفريقية في قطاع أمن الطاقة، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، علاوةً على تنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة النووية.



