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أخبار العالم

أوروبا تسجل أكثر من 5 ملايين إصابة بـ كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:53 م
أوروبا تسجل أكثر
أوروبا تسجل أكثر من 5 ملايين إصابة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بأن أوروبا سجلت أكثر من 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق، من أن أوروبا من المرجح أن تشهد عودة ظهور وفيات فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر.

وظلت الوفيات مستقرة نسبيًا حتى مع ارتفاع الحالات في العديد من البلدان الأوروبية خلال الصيف، لكن مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج يتوقع ارتفاعًا في الوفيات اليومية في الخريف.

وسوف تصبح الأحوال أكثر صعوبة. في أكتوبر، ونوفمبر، وستشهد بريطانيا المزيد من الوفيات، وفق تحذيرات الصحة العالمية.

وحذر كلوج أيضًا من أن اختراق اللقاح لن يعني بالضرورة نهاية الوباء - متنبئا بـ "كابوس لوجستي" إذا كانت هناك حاجة إلى ضربات مختلفة لمجموعات مختلفة من الناس.
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