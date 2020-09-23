برلماني يشيد بدور جامعة القاهرة فى تسليح الدبلوماسية المصرية بالعلم

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب على اهمية بروتوكول التعاون العلمى الذى وقعه السفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وذلك لمنح درجة الماجستير الأكاديمي للملحقين الدبلوماسيين الجدد في نهاية مدة دراستهم بالمعهد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.





وأشاد " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم بتطوير المنهج الدراسي الذى يتلقاه كل الملحقين الدبلوماسيين الجدد بمعهد الدراسات الدبلوماسية، بحيث يجمع بين "النظريات والعلوم الأكاديمية" و"المعرفة الأساسية والتجارب الدبلوماسية المتصلة بالعمل الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف" وذلك من خلال تزويد الدارسين بخلفية أكاديمية حول طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الإقليمية والدولية.





ووجه النائب محمد هانى الحناوى التحية والتقدير للدبلوماسية المصرية التى يقودها بكل كفاءة واقتدار الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا ان مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبح لها كلمتها المسموعة اقليما ودليا واصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع الملفات والقضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية.





كما وجه النائب محمد هانى الحناوى تحية قلبية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على المبادرات المجتمعية المتعددة التى تقدمها هذه الجامعة المصرية العريقة وتعدد أدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية فى خدمة مصر وشعبها.





وأكد على اهمية هذا البروتوكول مع وزارة الخارجية لتأهيل ابناء الدبلوماسية المصرية بسلاح العلم من اعرق الجامعات على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والعديد من دول العالم بعد نجاح جامعة القاهرة فى التفوق وتحقيق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى التصنيفات العالمية للجامعات.