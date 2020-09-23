برلماني يشيد بدخول الأئمة والدعاة بالأوقاف فى عالم التكنولوجيا الإلكترونية

أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التى أكد فيها أن الوزارة دربت مجموعة من الأئمة والإداريين على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وتقديم دورات متقدمة في الحاسب الآلي والتحول الرقمي والسوشيال ميديا لأئمة المساجد وأن الدورات معتمدة من شركة"isdl" لإعطاء رخصة الحاسب الآلي الدولية.





وقال "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم إننا لأول مرة نرى أن وزارة الأوقاف تتماشى خططها مع أحدث التكنولوجيات العالمية، مؤكدا الأهمية القصوى لمواكبة الأئمة والدعاة المصريين لكل ما هو جديد فى العالم الإلكترونى بعد انتشار الجيوش والكتائب الإلكترونية الإرهابية والتكفيرية بصورة لم يسبق لها مثيل من قوى الشر والإرهاب والضلال والظلام والتى للأسف الشديد لا دين لها ولا وطن لها لأنها تستخدم وتستغل الوسائل التكنولوجية الحديثة أسوأ استغلال باسم الدين.





كما أشاد النائب حسين أبو جاد بتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بحرص الوزارة علي تقديم أنشطة متعددة في التربية الإسلامية للأئمة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.





وتابع أن هذه الأنشطة تشمل عدة دورات مختلفة في عدد دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وتقديم دورات للأئمة في علوم الاجتماع والنفس والحضارة إضافة إلى تدريب الأئمة علي التحدث الإعلامي وثقل المهارة الإعلامية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة التعليم العالي.



