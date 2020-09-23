AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية النواب: السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته بشأن الأزمة الليبية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحا وصريحا فى جميع القضايا التى تناولها فى كلمته التاريخية أمام الأمم المتحدة بصفة عامة وتجاه الأزمة الليبية بصفة خاصة.

وقال "أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد للعالم كله تمسك مصر بمسار التسوية السياسية داخل ليبيا بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى الليبيان والذى يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبى.

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسى بأن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية من القلب للرئيس السيسى على كلماته الحاسمة امام المنظمة الأممية التى قال فيها بالنص "فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر، لـه دفاعا عن أمنها القومى.. وسلامة شـعبها، كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة  إلى المسار السياسى بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار.. الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق " مؤكدا أن هذه الكلمات الواضحة من الرئيس السيسى تؤكد بكل جلاء موقف مصر وقائدها وشعبها العظيم من الأزمة الليبية إضافة إلى أن الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية بشأن الأزمة الليبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دولة موحدة دون تقسيم.. عربية البرلمان: الموقف المصري ثابت تجاه ليبيا واليمن

عربية النواب ترحب بوقف إطلاق النار بليبيا.. وتؤكد: يكفل عودة السيادة الكاملة

برلماني: وقف إطلاق النار في ليبيا أنقذ المنطقة من الحروب والدمار

ننشر نص كلمة السيسي أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

السيسي يكررها في الأمم المتحدة: مصر ستتصدى لأي تجاوز لـ الخط الأحمر "سرت - الجفرة"

السيسي يتحدث للأمم المتحدة: بعض الدول تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية .. تجاوز الخط الأحمر في ليبيا سنتصدى له .. ونهر النيل ليس حكرا لطرف

ترشيحاتنا

فايلر يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد دوري أبطال أفريقيا

هل الراتب الشهري عليه زكاة ؟ .. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب

يديرها ٧ مسجلين خطر ويحتجزون ١٠٢ مدمن.. حكاية فيلتين لعلاج الإدمان بالجيزة.. صور

محمد رمضان ينشر صورة رخصة سيارة بدبي.. ويعلق: بلدي الثاني

أغنية أصالة الجديدة «رفقا».. عالم أزهري: يجب ملاحقتها قضائيا لمنع انتشارها

تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميًا بسيدة المحكمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل.. حكايات مؤرخ السياسات مع الرؤساء

شركة طيران إيطالية تعلن عن رحلات "مؤمنة ضد كورونا" بشروط صارمة.. تفاصيل

تعرف على سعر ومواصفات السيارة شيفروليه الدبابة.. صور