عربية النواب: السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته بشأن الأزمة الليبية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحا وصريحا فى جميع القضايا التى تناولها فى كلمته التاريخية أمام الأمم المتحدة بصفة عامة وتجاه الأزمة الليبية بصفة خاصة.





وقال "أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد للعالم كله تمسك مصر بمسار التسوية السياسية داخل ليبيا بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى الليبيان والذى يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبى.





وأشاد بتأكيد الرئيس السيسى بأن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها.





ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية من القلب للرئيس السيسى على كلماته الحاسمة امام المنظمة الأممية التى قال فيها بالنص "فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر، لـه دفاعا عن أمنها القومى.. وسلامة شـعبها، كما نجدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسى بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار.. الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق " مؤكدا أن هذه الكلمات الواضحة من الرئيس السيسى تؤكد بكل جلاء موقف مصر وقائدها وشعبها العظيم من الأزمة الليبية إضافة إلى أن الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية بشأن الأزمة الليبية.