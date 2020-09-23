AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مؤلفات السنباطى والموجى وبليغ فى حفل موسيقى بالأوبرا.. الجمعة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب مختارات من اعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين بمشاركة نجوم الأوبرا ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، أحمد عفت وعازف الكمان مصطفى عبد النبي خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة ٢٥ سبتمبر علي المسرح الكبير.

تتضمن الحفلة: معزوفة لونجا رياض – حقابلة بكره - لحن الوفاء – الأطلال - لسه فاكر - لعبة الايام - ليلي نهاري لـ رياض السنباطي ، مغرم صبابة لـ بليغ حمدي ، بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي، كعب الغزال لـ منير مراد ، بيني وبينك ايه لـ كمال الطويل ، جبار - الاسمراني لمحمد الموجي الى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد .

رياض محمد السنباطي، موسيقار وملحن مصري، أحد أبرز الموسيقيين العرب، والمتميز بتلحين القصيدة العربية. 


بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملًا في الأوبرا العربية والأوبريت والاسكتش والديالوغ والمونولوغ والأغنية السينمائية والدينية والقصيدة والطقطوقة والمواليا. وبلغ عدد مؤلفاته الموسيقية 38 قطعة،


 وبلغ عدد شعراء الأغنية الذين لحن لهم 120 شاعرًا، أبرز من غنوا من تلحينه أم كلثوم، ومنيرة المهدية، وفتحية أحمد، وصالح عبد الحي، ومحمد عبد المطلب، وعبد الغني السيد، وأسمهان، وهدى سلطان، وفايزة أحمد، وسعاد محمد، ووردة، وميادة الحناوي ونجاة، وسميرة سعيد، وابتسام لطفي وطلال مداح، وعزيزة جلال التي قدم لها مجموعة من الأغاني العاطفية ولحن لها آخر عمل فني له: قصيدة الزمزمية وقصيدة "من أنا؟" و قصيدة أشواق لميادة الحناوي لتكون بذالك عزيزة جلال آخر فنانة تقدم أعمال رياض السنباطي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهرة الجمعة.. روائع بليغ حمدي على مسرح النافورة في الأوبرا

تفاصيل عرض مسرحية «السيرة الهلامية» بـ دار الأوبرا.. اليوم

محمد مصطفى يكتب: بليغ قلبي وليس بليغ حمدي

نويرة بين أعمال سيد درويش وعبد الوهاب على مسرح الأوبرا.. الجمعة

ترشيحاتنا

بشائر الخير.. انخفاض سعر الأرز في الأسواق

"الطب البيطري بسوهاج": لا نتعامل مع القرود وفي حالة خطورتها تدخل الحماية المدنية

جريمة هزت القلوب .. رجل يتخلص من زوجته أمام أبنائه بحجة الدفاع عنهم

تراجع أسعار الذهب لأقل مستوى في ستة أسابيع.. تفاصيل

بعد تخريب ليبيا.. جيش مرتزقة أردوغان يتجه إلى هذه الدولة

مش مبسوط ولا مرتاح.. كواليس جلسة الخطيب مع فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل.. حكايات مؤرخ السياسات مع الرؤساء

شركة طيران إيطالية تعلن عن رحلات "مؤمنة ضد كورونا" بشروط صارمة.. تفاصيل

تعرف على سعر ومواصفات السيارة شيفروليه الدبابة.. صور