حزب الشعب الجمهوري يشيد بكلمة السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أشاد حزب الشعب الجمهوري بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة أمس.





وقال الحزب في بيان له اليوم إن كلمة الرئيس جاءت موجزة مكثفة، وأكدت على موقف مصر تجاه عدد من القضايا الدولية التي لها تأثير مباشر على الشعب المصري ومستقبله.





وجدد الحزب دعمه للسيد الرئيس والدولة المصرية في موقفها تجاه القضية الليبية، التي تحدث عنها الرئيس في كلمته أمام الأمم المتحدة، قائلًا إن مصر لازالت متمسكة بمسار التسوية السياسية، ولن تحيد عن هذا الموقف أبدًا، موضحًا أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة.





وأكد الحزب على أن كلمة الرئيس فيما يخص سد النهضة الأثيوبي، سيكون لها أثر كبير في نقل الصورة الكاملة للمفاوضات التي خاضتها مصر على مدار السنوات الماضية مع الأشقاء السودانيين والأثيوبيين للمجتمع الدولي، ولا سيما أن الرئيس أكد في كلمته على أن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.



