انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم استمرار فعاليات مبادرة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى بالمحافظة.





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كما تأتى ضمن مبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان .

وتستمر مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان لمدة ثلاث شهور يتم الكشف بالوحدات والمراكز والمستشفيات الطبية وتستهدف الفئه العمريه من بين 18الى 60

وشدد وكيل وزارة الصحة بالغربية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا ، مشددًا على ضرورة التطهير المستمر للمساجد والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات .





كما أوضح دور الرائدات الريفيات بعمل دعاية وحشد المواطنين الاستفادة من الخدمات المقدمة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأمراض المزمنة الضغط و السكر والاعتلال الكلوى ..