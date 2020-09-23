خاص.. جامعة أسيوط: لن يسمح بتجول الطلاب داخل مباني المدن الجامعية دون ارتداء الكمامة.. فيديو

قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة انتهت من تجهيز المدن الجامعية بأجهزة كاشف للحرارة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف غريب في تصريحات لـ" صدى البلد " أن كل باب مبنى من مباني المدينة الجامعية سوف يكون عليه موظف مختص بقياس درجة حرارة الطلاب أثناء دخولهم إلى مباني المدينة بالإضافة إلى التأكد من ارتداء الطلاب الكمامة داخل المدن الجامعية وممنوع تجول أي طالب داخل مباني المدينة دون ارتداء الكمامة كما قررنا منع التجمعات بين الطلاب في الغرف باستثناء إذا كان طالبين ومرتدين الكمامة .

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وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى انه تم تشكيل لجنة داخل كل وحدة سكنية بالمدن الجامعية بنين وبنات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل المدن الجامعية وذلك حفاظا على صحة الطلاب .





ونوه نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية لن تمنع ولكن بشروط أن تكون في أماكن مفتوحة ولدينا الملاعب في المدن الجامعية كثيرة مما يتيح ممارسة الأنشطة الطلابية في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.



