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أخبار العالم

بوتين: إيرادات الميزانية الروسية غير النفطية سترتفع إلى 70% بحلول العام 2021

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيرادات الميزانية الروسية غير النفطية سترتفع في العام 2021 إلى 70%، مشددا على أن هذه الإيرادات ستصل إلى هذا المستوى للمرة الأولى في تاريخ روسيا . 
وقال الرئيس الروسي ، خلال كلمة له أمام أعضاء مجلس الشيوخ الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم الأربعاء :" إذا كانت إيرادات موارد الطاقة في العام 2011 تمثل نصف إيرادات الميزانية الروسية، فإن حصتها ستنخفض في العام 2021 إلى الثلث". 
وأضاف:" أن هذا يعني أن حصة إيرادات الميزانية غير النفطية ستصل إلى ما يقارب 70%"، موضحا أن بلاده تصل إلى مثل هذا المستوى من الاستقرار في هيكل الميزانية الروسية لأول مرة في التاريخ.

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