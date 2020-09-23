برلماني: العالم ليس به قائد مثل السيسى فى حديثه وتقديره لشعبه

وجه النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على خطابه المهم والتاريخى امام الامم المتحدة ، مؤكدا ان الرئيس السيسى تناول رؤية مصر بكل وضوح ومصداقية تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.





وقال " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم ان الرئيس السيسى أكد للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعب فى جميع خطاباته امام المنظمة الاممية انه لايمكن ان ينساهم ابدا.





وأشاد بتناول الرئيس السيسى لملف الإصلاحات التي تمت في مصر وتعزيز مسيرتنا فى مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية وتعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأى سبب إلى جانب جهود تمكين المرأة المصرية ومكافحة مظاهر العنف ضدها بكافة أشكاله والدعوة لتجديد الخطاب الدينى وتأكيد حرية العقيدة واضطلاع الدولة ببناء دور العبادة دون تفرقة فضلا عن تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة والاستثمار فى الشباب لاسيما من خلال إدماجهم فى عملية صنع القرار وإقامة حوارات مباشرة معهم من خلال منتديات الشباب الدورية وتنفيذ مبادرات تدريب وتأهيل الشباب.. للمشاركة الفعالة فى العمل العام.





وقال النائب محمد الكورانى انه لايوجد رئيس وقائد على مستوى العالم يتحدث ويرفع من شأن وقيمة شعبه امام العالم كله مثل الرئيس السيسى وأكبر دليل على ذلك قوله بالنص أمام المنظمة الاممية : أنه لولا الدعم الذى أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلى والذى كان لنجاحه إسهام كبير فى تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا".



