فى أول رد برلماني بعد كارثة مطروح.. حساسين يطالب بفحص جميع الملاهى

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة لفحص جميع الملاهى على مستوى الجمهورية بعد كارثة سقوط لعبة الصاروخ بإحدى الملاهى بمدينة مرسى مطروح وتعرض 10 أفراد للإصابة.





وقال "حساسين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان سقوط لعبة الصاروخ بعدد من الأهالى نتيجة قطع سير لعبة الصاروخ داخل ملاهى بمحافظة مطروح يتطلب تشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لفحص جميع الملاهى داخل نطاق كل محافظة للتأكد التام من سلامتها من اجل الحفاظ على جميع المترددين على الملاهى بمختلف المحافظات.





وأكد الدكتور سعيد حساسين ان كارثة مطروح أصابت جميع المواطنين خاصة الأطفال بالرعب والفزع الشديدين بعد تداول هذه الكارثة عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعى مطالبا بالتحقيق العاجل فى هذه الكارثة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المتسببين فيها.