11 ألف مشروع تنموي من الأورمان للأسر الأكثر احتياجا في الفيوم

تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الإجتماعية، حيث قدمت فى محافظة الفيوم عدد (11430) مشروع تنموي متمثل فى قروض حسنة وتسليم مواشي، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.





وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.









وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.





جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الفيوم تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.





يذكر أن الأورمان سلمت على مدار الأعوام السابقة عدد (87,638) مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية المختلفة.