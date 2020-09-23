بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد مدرسة البرانقة تمهيدًا لدخولها الخدمة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة البرانقة للتعليم الأساسى ( إنشاء جديد) بمركز الباجور والمقامة على مساحة 1116 مترا وبقيمة تعاقدية تقدر 5 ملايين و546 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 100% وبإجمالي 11 فصلا دراسيا، حيث من المقرر دخولها الخدمة هذا العام.





ورافق المحافظ المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وخالد العرفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ويأتي هذا في إطار خطة محافظة المنوفية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية.





وتفقد المحافظ محيط المدرسة والفصول الدراسية مشيدًا بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل قادر على النهوض بوطنه.





فيما أوضحت المهندسة وفاء صبحي بأنه جار حاليًا الانتهاء من كافة التشطيبات لمدرسة كفر مناوهلة للتعليم الأساسي ( إحلال جزئي ) وبإجمالي 16 فصلا دراسيا وبقيمة تقديرية 5 ملايين و 277 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 90 % ، وكذا الانتهاء من التجهيزات لمدرسة قلتي الكبري الإعدادية ( إحلال جزئي ) بقيمة تقديرية بلغت 2 مليون و 978 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 88 % وذلك تمهيدًا لدخولهم الخدمة هذا العام.





وأكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية بإعتبارها أولي المحافظات في نسبة التعليم.



