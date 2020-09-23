مطلوب إدارة للتحكيم.. عصام عبدالفتاح يرفض استحداث منصب المدير الفني للحكام









قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: البعض يروج لفكرة استحداث منصب المدير الفني للحكام لأهداف معينة لكن لا يوجد شيء فى التحكيم يطلق عليه مديرا فنيا.









أضاف: لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا فى وقت قريب سيكون بين طياتها إلزام لكافة الاتحادات الأهلية ولجان الحكام التابعين إليها أن يكون هناك منصب مدير إدارة التحكيم وليس المدير الفني.









أكمل عصام عبدالفتاح قائلا: وهناك لجنة الحكام تضع السياسات ومدير إدارة التحكيم يكون له مساعد وفريق يعاونه لتنفيذ السياسات الخاصة به.









شدد على أن لجنة الحكام تضع السياسات وإدارة التحكيم تقوم بتنفيذها من أجل النهوض والارتقاء بمستوى قضاة الملاعب فى مختلف الدوريات.













أشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ونظيره الآسيوي يوجد هناك لجنة الحكام وإدارة التحكيم.

رفض عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف فكرة استحداث منصب المدير الفني للحكام فى الدورى المصري.