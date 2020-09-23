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فن

محمد رمضان ينشر صورة رخصة سيارة بدبي.. ويعلق: بلدي الثاني

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
 
وظهر فى الصور تفاصيل رخصة القيادة التى تسلمها محمد رمضان من شرطة دبى .

وعلق محمد رمضان قائلًا: "ما شاء الله لاقوة إلا بالله مبسوط ان أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة #الامارات العربية المتحدة بلدي الثاني #الحمد_لله".

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وكان محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وحقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 13,207,822 مشاهدة بعد اسبوعين من  طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك

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