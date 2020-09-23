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حوادث

بلاغ جديد يتهم المقاول الهارب محمد علي بالتخابر والتطاول على الشعب المصري

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، الى المستشار المحام العام الاول لنيابات استئناف اسكندرية ببلاغ قيد تحت رقم 4685 لسنة 2020 عرائض المحام عام الاول ، ضد المقاول الهارب محمد علي، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد.

وأكد طارق محمود فى بلاغه ، ان الهارب محمد علي المقيم حاليا في اسبانيا والمطلوب ضبطه واحضاره في العديد من الجرائم التي اتركبها يعقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات الاخوان الهاربة للخارج وعلى رأسسها الهارب ابراهيم منير للتخطيط والتأمر ضد مصر وانه يتلقى تعليمات مباشرة من المخابرات التركية والقطرية لاثارة الفوضى في مصر.

وأشار الي ان الهارب محمد علي يخرج يوميا وبصفة متكررة على القنوات الموالية لجماعة الاخوان المسلمين كالجزيرة ومكملين، مضيفا ان الهارب محمد علي قام مؤخرا بالتطاول وسب وقذف الشعب المصري بالفاظ يعاقب عليها القانون , وذلك لعدم استجابته الشعب المصري لدعوته المشبوهة.

وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن محمد علي ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة حنائية عاجلة.
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