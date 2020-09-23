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أخبار العالم

الناتو يكشف تفاصيل المحادثات بين تركيا واليونان حول أزمة شرق المتوسط

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:45 م
حلف الناتو
حلف الناتو
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قسم الخارجي
أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بـ "التقدم الجيد" في المحادثات العسكرية بين تركيا واليونان، فيما يخص النزاع بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.


وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بعد محادثات أجراها في بروكس، مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن المسئولين العسكريين من كلا الجانبين عقدوا خمسة اجتماعات في مقر حلف الناتو للتوصل إلى اتفاق حول آلية منع اشتباكات جوية أو بحرية في شرق المتوسط.

وأضاف ستولتنبرج: "الاجتماعات قائمة وهناك تقدم جيد تم إحرازه".

وتابع: "هناك محادثات تقنية عسكرية. إنهم ملتزمون بالجهود الدبلوماسية التي قادتها ألمانيا لحل الخلاف الأساسي بينهم".

وتأتي تلك المحادثات عقب تهديد الاتحاد الأوروبي لتركيا، بفرض عقوبات صارمة عليها في حال لم تنخرط في محادثات مع اليونان والتوقف عن أعمالها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس أكد أن بلاده متمسكة بحقوقها في مياه شرق المتوسط، معربًا عن استعداد بلاده لخوض حوار مع اليونان وقبرص للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.
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