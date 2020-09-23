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رياضة

سيد عيد يعطي جرس إنذار للمسؤولين قبل انتشار عدوى كورونا بين اللاعبين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:01 م
سيد عيد
سيد عيد
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عبدالله هشام
أبدي سيد عيد سعادته بفوز فريقه على المريخ بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب النصر ضمن الجولة الثامنة عشر بدوري القسم الثاني.

وقال سيد عيد إن البداية لفريقه جاءت قوية وموفقة بعد توقف لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأشار إلي أن النصر أهدر فرص عديدة خاصة في الشوط الأول مما تسبب في صعوبة المهمة وفي الشوط الثاني تم تنشيط الجانب الهجومي بالدفع باوشا وجودة ايمن وادهم حامد ونجح الفريق في إحراز هدف الفوز في الشوط الثاني من جملة تكتيكية رائعة وعقب الهدف تم تأمين الدفاعات بالدفع بميدو العطار بدلا من محمود السيد والدفع باحمد اشرف في مركز المساك الحر ونجح اللاعبين في إفساد هجمات المريخ .

وأشاد عيد بجميع اللاعبين حيث الالتزام والتركيز والإصرار على المكسب .

وناشد سيد عيد مسئولي اتحاد الكرة واللجنة الطبية بضرورة إجراء المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتي تجري عقب تحاليل الرابيد تيست في الأندية لأن تجمع عدد كبير من اللاعبين من أندية مختلفة في مكان واحد مزدحم قد يتسبب في انتشار العدوى خاصة وأن الفيروس ليس له أعراض .


وقال إن الوقت ليس في صالح المنظومة وطالب بضرورة اتخاذ خطوة إيجابية في هذه الأزمة للحفاظ علي سلامة اللاعبين وعدم انتشار العدوي بين أكثر من لاعب حيث قد يتسبب ذلك في إيقاف مسابقة الدوري مجددا وهو ما سيضر بمستقبل مسابقة الدوري .
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