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ديني

أمين عام العليا للإخوة الإنسانية يهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ٩٠

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:28 م
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد السلام
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محمد شحتة
هنأ المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة. 

وقال عبد السلام، في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر:  "٩٠عامًا من الخير والنماء وخدمة الإنسانية وقضايا الأمة، وتتواصل مسيرة العطاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين" .

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: "كل عام والمملكة العربية السعودية الحبيبة بخير بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠ ". 
وتحتفل المملكة العربية السعودية في الـ٢٣ من سبتمبر من كل عام باليوم الوطني للمملكة والذي يوافق ذكرى إعلان توحيد المملكة في نفس اليوم عام ١٩٣٢ .
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