حماة الوطن: خطاب السيسي بالأمم المتحدة وثيقة شاملة لحل الأزمات التي تواجه العالم

أشاد الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وجَّه من خلالها الرئيس مجموعةً من الرسائل الهامة والعاجلة إلى المجتمع الدولي، معتبرا اياها بمنزلة وثيقة شاملة وواضحة لحل المشكلات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، وقدمت رؤية واضحة فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.





وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن في تصريحات صحفية اليوم - أن كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية حول مختلف المشكلات التي تواجهه خاصة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الأمن والسلم فضلا عن ضرورة حل القضية الفلسطينية والوصول لتسوية سياسية في ليبيا، إضافةً إلى ضرورة حل أزمة "سد النهضة" واعتماد الدولة المصرية لسبل الحوار والتفاوض المباشر مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من أعوام كاملة، وهو ما يضع كل مسئول أمام مسئولياته لحل هذه القضية الشائكة.





وأكد زكريا أن رؤية الرئيس لحل المشكلات بالطرق السلمية ورفضه التدخل في الشئون الداخلية للدول، أثبتت فعاليتها في حل المشكلات والأزمات الدولية والإقليمية ومواجهة الإرهاب وإحلال السلام في العالم ومواجهة التنظيمات الإرهابية.



