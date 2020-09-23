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ثقافة

ثقافة الأقصر تناقش دور التكنولوجيا والعلم الحديث في مصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "دور التكنولوجيا والعلم الحديث في مصر" أوضح الباحث الأثري محمود سمير خلالها نبذة تعريفية عن مصطلح التكنولوجيا ومجالات استخدامها، ومجال التعليم والتعلم ومراحله والطرق المستخدمة في التعليم والتجارة الإلكترونية، بجانب المجال الإداري ومستويات إستخدامه "مستوى إعلامي، مستوى تفاعلي، مستوي معاملات"، ومجال الصحة والطب والصيدلة الإلكترونية والبطاقات الإلكترونية ومجال الإعلام والثقافة  والمجال العسكري والمجال الصناعى.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تعزيز ثقافة السلام بين الأمم" أوضح خلاها أ.د  النوبى عبد الراضى أحمد تعريف ثقافة السلام والحوار وإرسائهما، فهما من الأدوات المهمة لتحقيق السلام، بينما عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الحرب طريق السلام" وأوضح عبدالنبي حسانين أن الحرب قد هى طريق السلام، ضاربا مثال لذلك بحرب أكتوبر ومعركة السلام وكيف كانت إسرائيل ترى نفسها وترانا قبل الحرب، كما استعرض نتائج حرب أكتوبر وقمة صانعى السلام، موضحا أن حرب أكتوبر حركت المنطقة والعالم على طريق السلام.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "كيف تستثمر وقتك" ألقاها حسين عبدالرحيم، أوضح فيها تعريف وقت الفراغ وأهمية الوقت لدى الإنسان، وأكد على ضرورة إستغلال وقت الفراغ فى شيئ مفيد، بالإضافة إلى ورشة حكى عن "سلوك الطفل" بقصر ثقافة الطفل تحدثت فيها عواطف مصطفى عن أساسيات سلوك الطفل وكيفية التعامل معه والنتائج التى تترتب على التربية السليمة أو الخاطئة.

عقد قصر ثقافة الأقصر إجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي، حيث بدأ الإجتماع بقصة "المصباح أصفر واهن" للشاعر محمد عبده باشا، ثم قصائد "بلاد هاميس، ضحكت، إضحك الصورة تطلع حلوة" للشاعر هشام حسين، قصيدة "خردة في سوق الجمعة" للشاعرة سارة محمود، قصيدة "من غير توضيح" للشاعر يحيى تميرك، بجانب ورشة فنون تشكيلية تمرين عملي بإستخدام ألوان اللاكية وعمل أشكال على قطع القماش.
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