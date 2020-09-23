بالصور.. النائبة فريدة النقاش تستلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ

تسلمت النائبة فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، كارنيه عضوية مجلس الشيوخ من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال أمين عام المجلس، الذي حرص على تهنئتها وتسليمها الكارنيه.
وتوافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر البرلمان، بدءا من الأحد الماضي، لاستخراج كارنيهات العضوية، حيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب.
وأنهى حوالى 190 عضو بمجلس الشيوخ استخراج كارنيه المجلس، وكان أبرز النواب الذين استخرجوا كارنيه الشيوخ اليوم، عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن وياسر الهضيبى وأحمد قطب ومحمود بكري وطارق تهامي.
وتواصل أمانة مجلس الشيوخ بالتنسيق مع أمانة مجلس النواب استقبال النواب الجدد، حيث أكد المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، أن استقبال النواب الجدد سيستمر على مدار الايام المقبلة مراعاة للنواب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالحضور لاستخراج كارنيه العضوية.
وتعد فريدة النقاش فريدة النقاش كاتبة صحفية ويسارية، كما تعد أول امرأة تصبح رئيسة تحرير لجريدة الأهالي التي تصدر عن حزب التجمع الوطني التقدمي.