بالصور.. النائبة فريدة النقاش تستلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ

وتوافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر البرلمان، بدءا من الأحد الماضي، لاستخراج كارنيهات العضوية، حيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب.





وأنهى حوالى 190 عضو بمجلس الشيوخ استخراج كارنيه المجلس، وكان أبرز النواب الذين استخرجوا كارنيه الشيوخ اليوم، عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن وياسر الهضيبى وأحمد قطب ومحمود بكري وطارق تهامي.

