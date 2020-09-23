اللجنة الرئيسية تلقى محاضرات لمراقبة الحكام فى الدورى





وتمحورت المحاضرات حول الحديث حول تطبيق تقنية الـVAR في الدوري وعمل مراجعة على قوانين التقنية وتوقيت تدخلها في قرارات حكم اللقاء.





وقامت لجنة الحكام بإطلاع المراقبين على جميع ما يخص تقنية الفيديو حتى يكونوا على معرفة بآخر تطورات التقنية وقوانينها التفاصيل المتعلقة بها.





يذكر أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت تشكيل لجنة الحكام الرئيسية واللجنة الفنية.





وجاء تشكيل لجنة الحكام على النحو التالي :





وجيه أحمد رئيسا.





دكتور عزب حجاج مديرا لإدارة الحكام.





والأعضاء : جمال صدقي - مجدي رزق - فهيم عمر - أيمن دجيش - محمد فاروق - سيد مراد نائبا لرئيس اللجنة الفنية - حمدي القاضي - مهند دبا.

شهد مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة اليوم الاربعاء تلقى مراقبي الحكام محاضرات فى حضور اللجنة الرئيسية للحكام برءاسة وجيه احمد.