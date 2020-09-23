AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللجنة الرئيسية تلقى محاضرات لمراقبة الحكام فى الدورى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
شهد مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة اليوم الاربعاء تلقى مراقبي الحكام محاضرات فى حضور اللجنة الرئيسية للحكام برءاسة وجيه احمد.

وتمحورت المحاضرات حول الحديث حول تطبيق تقنية الـVAR في الدوري وعمل مراجعة على قوانين التقنية وتوقيت تدخلها في قرارات حكم اللقاء.

وقامت لجنة الحكام بإطلاع المراقبين على جميع ما يخص تقنية الفيديو حتى يكونوا على معرفة بآخر تطورات التقنية وقوانينها التفاصيل المتعلقة بها.

يذكر أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت تشكيل لجنة الحكام الرئيسية واللجنة الفنية. 

وجاء تشكيل لجنة الحكام على النحو التالي :

وجيه أحمد رئيسا.

دكتور عزب حجاج مديرا لإدارة الحكام.

والأعضاء : جمال صدقي - مجدي رزق - فهيم عمر - أيمن دجيش - محمد فاروق - سيد مراد نائبا لرئيس اللجنة الفنية - حمدي القاضي - مهند دبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وجيه أحمد يكشف تفاصيل جديدة حول التشكيل المعاون للجنة الحكام

بورسعيدى وسورى وصعيدى.. الجبلاية تستعد لإعلان تشكيل لجنة الحكام خلال ٤٨ ساعة

لوضع خارطة طريق.. وجيه أحمد يجتمع بلجنة الحكام الفنية والمعاونة

تشكيل لجنة الحكام.. العميد دجيش وجه جديد ووجيه أحمد رئيسا ومسؤول الفنية

لمناقشة معسكرات VAR.. لجنة الحكام كاملة العدد فى اجتماع الأسبوع المقبل

فى أول توقف للدورى.. لجنة الحكام تقيم معسكرا لمنح ٢٥ مساعدا رخصة var

ترشيحاتنا

6 شروط لترخيص السيارة بالتعديلات الجديدة

بعد اتهامه بإهانة لاعب طنطا.. محمود علاء في أحدث ظهور له.. صور

أسعار جيب 2020 في مصر

سفينة تحمل متفجرات.. نشوب حريق هائل في قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس

سواريز يغادر برشلونة بالدموع.. فيديو

استخدمها أردوغان في جرائمه بسوريا وليبيا.. صفقة أسلحة متطورة مع تركيا تثير أزمة بـ كندا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة