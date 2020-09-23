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تعليم

بعد الإعلان عن برامجه الدراسية.. تعرف على الجامعات المشاركة لفرع القاهرة الدولي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:07 م
فرع جامعة القاهرة
فرع جامعة القاهرة الدولي
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قسم التعليم

يستقبل فرع جامعة القاهرة الدولي الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق به للدراسة بجميع تخصصاته وبرامجه الأكاديمية في العديد من المجالات الحديثة بالتعاون مع جامعات عالمية ، ويوضح "صدى البلد" الجامعات المشاركة للفرع والبرامج الدراسية الموجودة به .

 

الجامعات العالمية التي لها شراكة مع الفرع الدولي :-

 - جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الامريكية

- جامعة سانت فرانسيس بالولايات المتحدة الامريكية

- جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة

- جامعة السوربون بفرنسا

- جامعة هامبرج بألمانيا

- جامعة ماسترخت بهولندا

- جامعة جياوتوينج

- أكاديمية شنغهاي للعلوم

- منظمة العمل الدولية

 

يعد الفرع الدولي لجامعة القاهرة ، هو السبيل لتحول الجامعات إلى الجيل الثالث والانتقال بالتعليم العالي نحو العولمة وتحقيق التميز الاكاديمي ، من خلال البرامج الاكاديمية الحديثة في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا ، بالاشتراك مع جامعات دولية ذات ترتيب مرموق في تخصصاتها ، ويعد الفرع الدولي للجامعة نواة لتقديم مدخل تعليمي متكامل يؤهل الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة في بيئة عالمية تفاعلية للتصدي للمشكلات المحلية والقضايا الدولية ، حيث تم اختيار البرامج وفقا لرؤية مصر 2030 . 

جدير بالذكر أن الفرع الدولي للجامعة بالسادس من أكتوبر ، تبدأ الدراسة في بعض البرامج الخاصة بها في يناير 2020 ، وبعض البرامج الاخرى تبدأ الدراسة بها سبتمبر من نفس العام ، وتوجد برامج (دبلومات – ماجيستير – دكتوراه) أكاديمية ومهنية في تخصصات نفس البرامج العلمية ، والمصروفات الدراسية لم تحدد بعد .

 

البرامج العلمية الموجودة بالفرع :-

- برامج الفيزياء المتقدمة

- برامج علوم الارض

 - برامج علوم القانون

- برامج العلوم السياسية والاقتصادية

- برامج العلوم المالية والادارية

- برامج العلوم الانسانية

- برامج العلوم الهندسية

- برمج العلوم البيولوجية

ويضع مكتب التنسيق الشروط العامة للالتحاق بفرع الجامعة الدولي ، حيث يتقدم الطلاب بطلب التحاق وبعد ذلك يتم إجراء مقابلة شخصية أو اليكترونية لتقييم مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق ، ويكون لكل برنامج من البرامج الأكاديمية بالفرع شروط خاصة به ويحددها مكتب التنسيق .

 

 

 

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