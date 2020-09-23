بعد الإعلان عن برامجه الدراسية.. تعرف على الجامعات المشاركة لفرع القاهرة الدولي

يستقبل فرع جامعة القاهرة الدولي الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق به للدراسة بجميع تخصصاته وبرامجه الأكاديمية في العديد من المجالات الحديثة بالتعاون مع جامعات عالمية ، ويوضح "صدى البلد" الجامعات المشاركة للفرع والبرامج الدراسية الموجودة به .

الجامعات العالمية التي لها شراكة مع الفرع الدولي :-

- جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الامريكية

- جامعة سانت فرانسيس بالولايات المتحدة الامريكية

- جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة

- جامعة السوربون بفرنسا

- جامعة هامبرج بألمانيا

- جامعة ماسترخت بهولندا

- جامعة جياوتوينج

- أكاديمية شنغهاي للعلوم

- منظمة العمل الدولية

يعد الفرع الدولي لجامعة القاهرة ، هو السبيل لتحول الجامعات إلى الجيل الثالث والانتقال بالتعليم العالي نحو العولمة وتحقيق التميز الاكاديمي ، من خلال البرامج الاكاديمية الحديثة في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا ، بالاشتراك مع جامعات دولية ذات ترتيب مرموق في تخصصاتها ، ويعد الفرع الدولي للجامعة نواة لتقديم مدخل تعليمي متكامل يؤهل الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة في بيئة عالمية تفاعلية للتصدي للمشكلات المحلية والقضايا الدولية ، حيث تم اختيار البرامج وفقا لرؤية مصر 2030 .

جدير بالذكر أن الفرع الدولي للجامعة بالسادس من أكتوبر ، تبدأ الدراسة في بعض البرامج الخاصة بها في يناير 2020 ، وبعض البرامج الاخرى تبدأ الدراسة بها سبتمبر من نفس العام ، وتوجد برامج (دبلومات – ماجيستير – دكتوراه) أكاديمية ومهنية في تخصصات نفس البرامج العلمية ، والمصروفات الدراسية لم تحدد بعد .

البرامج العلمية الموجودة بالفرع :-

- برامج الفيزياء المتقدمة

- برامج علوم الارض

- برامج علوم القانون

- برامج العلوم السياسية والاقتصادية

- برامج العلوم المالية والادارية

- برامج العلوم الانسانية

- برامج العلوم الهندسية

- برمج العلوم البيولوجية

ويضع مكتب التنسيق الشروط العامة للالتحاق بفرع الجامعة الدولي ، حيث يتقدم الطلاب بطلب التحاق وبعد ذلك يتم إجراء مقابلة شخصية أو اليكترونية لتقييم مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق ، ويكون لكل برنامج من البرامج الأكاديمية بالفرع شروط خاصة به ويحددها مكتب التنسيق .