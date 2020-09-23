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توك شو

حصلت على منحة من اليابان.. باحثة تربط بين ترميم الآثار والجغرافيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:57 م
ندى زين الدين
ندى زين الدين
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شيرين عادل
قالت ندى زين الدين، باحثة فى علم الجغرافيا  ، إن نشأتها تعود لحى الضاهر ،  وحصلت على الماجيستير فى الجغرافيا ثم اتجهت لترميم الآثار. 

وأضافت زين الدين"، خلال استضافتها ببرنامج حلو الكلام والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن سبب اختيارها لترميم الآثار للريط بين الترميم وعلم الجغرافيا بمجال دراسة الظروف البيئية وتأثيرها على الآثار.  

ولفتت إلى أنها حصلت على تمهيدى  دكتوراة فى الجغرافيا ثم حصلت على منحة وسافرت اليابان . 

وأشارت ندى زين الدين،  إلى أن دراسة الماجيستير تناولت  التغيرات البيئية فى بحيرة البرلس حتى عام 2022. 

وتابعت أن رسالة الماجستير تناولت دراسة بحيرة البرلس خلال عامين والتى تضم 5 مراكز. 

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