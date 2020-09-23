AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

108 ملايين جنيه انخفاضاً فى أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال شهرين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:01 م
تراجع ارباح اسكندرية
تراجع ارباح اسكندرية لتداول الحاويات
Advertisements
علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع الأعمال العام ، عن الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضي، تراجع أرباح الشركة بعد الضرائب بنسبة 34.6 %.

وقالت الشركة، إنها سجلت صافي ربح بلغ 204.11 مليون جنيه خلال هذه الفترة، مقابل 312.2 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتابعت: تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة المنتهية في أغسطس الماضي لتسجل 364.03 مليون جنيه، مقابل 440.4 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2019" .

وأشارت الشركة إلى انها سجلت صافي ربح بلغ 85.65 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 160.55 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وحققت الشركة العام المالي الماضي (2019-2020) صافي ربح بلغ 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكندرية لتداول الحاويات تناقش نتائج أعمال العام المالى 2019/2020.. غدا

19 % تراجعا في أرباح الإسكندرية للتداول الحاويات خلال 2020/2019

تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات لتسجل 64 مليون جنيه خلال 2020/2019

بارتفاع 33%.. القاهرة للأدوية تربح 114 مليون جنيه خلال 2020/2019

مليار جنيه قيمة مبيعات القاهرة للأدوية خلال 2019 /2020

تراجع الأرباح وارتفاع الخسائر ..كيف أثرت كورونا على قطاع النقل و الشحن البحرى

ترشيحاتنا

الاتحاد الآسيوي يرفض مشاركة لاعبي الهلال أمام أهلي دبي

سفينة تحمل متفجرات.. نشوب حريق هائل في قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس

قبيل عودة العمرة.. إجراء سعودي عاجل لحماية الزوار

بشائر الخير.. انخفاض سعر الأرز في الأسواق

مش مبسوط ولا مرتاح.. كواليس جلسة الخطيب مع فايلر

مشهد لا يُنسى.. لحظة نقل تمساح وزنه 300 كيلو إلى عيادة بيطرية وإخضاعه لفحص بالأشعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرين سريع للتخلص من الكرش

بـ هاف ستومك .. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ألفا روميو جولياتا تخطف الأنظار في الشارع المصري من جديد.. صور