108 ملايين جنيه انخفاضاً فى أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال شهرين

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع الأعمال العام ، عن الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضي، تراجع أرباح الشركة بعد الضرائب بنسبة 34.6 %.
وقالت الشركة، إنها سجلت صافي ربح بلغ 204.11 مليون جنيه خلال هذه الفترة، مقابل 312.2 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وتابعت: تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة المنتهية في أغسطس الماضي لتسجل 364.03 مليون جنيه، مقابل 440.4 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2019" .
وأشارت الشركة إلى انها سجلت صافي ربح بلغ 85.65 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 160.55 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وحققت الشركة العام المالي الماضي (2019-2020) صافي ربح بلغ 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.