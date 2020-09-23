108 ملايين جنيه انخفاضاً فى أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال شهرين

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع الأعمال العام ، عن الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضي، تراجع أرباح الشركة بعد الضرائب بنسبة 34.6 %.





وقالت الشركة، إنها سجلت صافي ربح بلغ 204.11 مليون جنيه خلال هذه الفترة، مقابل 312.2 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.





وتابعت: تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة المنتهية في أغسطس الماضي لتسجل 364.03 مليون جنيه، مقابل 440.4 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2019" .





وأشارت الشركة إلى انها سجلت صافي ربح بلغ 85.65 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 160.55 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.



