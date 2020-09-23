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أخبار العالم

سلطنة عُمان تُسيِّر رحلات إغاثة بحرية إلى السودان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:07 م
البحرية العًمانية
البحرية العًمانية
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مـيـس رضـا

تواصل سلطنة عُمان تسيير رحلاتها الإغاثية إلى جمهورية السودان الشقيقة إثر الفيضانات التي تعرضت لها مؤخرًا نتيجة الأمطار الغزيرة.

وقد أبحرت صباح اليوم من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، سفينة نقل عسكرية من البحرية السلطانية العُمانية، مُحملة بدفعة المساعدات الثالثة للأشقاء بالسودان تزن 100 طن من مختلف الاحتياجات الإنسانية ومواد إغاثية متنوعة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وفي إطار المساعدات والجهود الإنسانية التي تقدمها السلطنة للدول الشقيقة والصديقة في الحالات الطارئة والاستثنائية.

وكانت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية قد قدمت الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية للمتضررين فى السودان بمناطق قوز نصير وبركة الشاطئ والسليمانية وحي النيل بالريف الجنوبي لمحلية أم درمان.

كما قامت السلطنة بتسيير رحلات إغاثة جوية إلى السودان كدفعة أولى من المساعدات، حيث تم تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطانى العُمانى، حملت على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة.

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