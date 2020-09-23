AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الروسية تدعو دول خليج غينيا إلى تكثيف الجهود لمكافحة القرصنة البحرية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
دعت وزارة الخارجية الروسية، سلطات دول خليج غينيا إلى تكثيف الجهود للقضاء على أنشطة القراصنة في المنطقة.
وذكرت الخارجية الروسية - في تعليق لها على هذا الشأن على موقعها الرسمي على الإنترنت حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الملاحة في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي أصبحت في غاية الخطورة وتشكل خطرًا حقيقيًا على حياة من يعملون ضمن أطقم السفن التي تقوم برحلات في هذه المنطقة.. داعيةً جميع الأطراف المعنية والسلطات والأجهزة الأمنية في دول خليج غينيا إلى تضافر الجهود من أجل اتخاذ إجراءات وقائية فعالة والقضاء على أنشطة القراصنة .
وأعربت الخارجية الروسية عن بالغ قلقها إزاء تزايد عدد هجمات القراصنة على السفن التي تمر عبر خليج غينيا بهدف أخذ رهائن والحصول على فدية.
ووفقا للخارجية الروسية، يوجد بحسب البيانات الواردة من السفارة الروسية في غينيا 27 بحارًا روسيًا تم اختطافهم خلال عام ونصف، وتم إطلاق سراح 22 مواطنًا روسيًا بفضل الجهود الدؤوبة لدبلوماسيي السفارة والتنسيق مع السلطات النيجيرية وممثلي الشركات المالكة للسفن.


Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بـ 7 حيل سحرية.. طرق فعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

أسلحة ونفط وصور أقمار صناعية.. هل كان أردوغان زعيم داعش الحقيقي منذ 6 سنوات؟

شكاوى الأهلي والجبلاية والحكام واليد ضد مرتضى منصور.. على مائدة اللجنة الأولمبية

حريم معز مسعود.. حكاية الداعية مع جميلات السينما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة