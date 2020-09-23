الخارجية الروسية تدعو دول خليج غينيا إلى تكثيف الجهود لمكافحة القرصنة البحرية

دعت وزارة الخارجية الروسية، سلطات دول خليج غينيا إلى تكثيف الجهود للقضاء على أنشطة القراصنة في المنطقة.

وذكرت الخارجية الروسية - في تعليق لها على هذا الشأن على موقعها الرسمي على الإنترنت حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الملاحة في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي أصبحت في غاية الخطورة وتشكل خطرًا حقيقيًا على حياة من يعملون ضمن أطقم السفن التي تقوم برحلات في هذه المنطقة.. داعيةً جميع الأطراف المعنية والسلطات والأجهزة الأمنية في دول خليج غينيا إلى تضافر الجهود من أجل اتخاذ إجراءات وقائية فعالة والقضاء على أنشطة القراصنة .

وأعربت الخارجية الروسية عن بالغ قلقها إزاء تزايد عدد هجمات القراصنة على السفن التي تمر عبر خليج غينيا بهدف أخذ رهائن والحصول على فدية.

ووفقا للخارجية الروسية، يوجد بحسب البيانات الواردة من السفارة الروسية في غينيا 27 بحارًا روسيًا تم اختطافهم خلال عام ونصف، وتم إطلاق سراح 22 مواطنًا روسيًا بفضل الجهود الدؤوبة لدبلوماسيي السفارة والتنسيق مع السلطات النيجيرية وممثلي الشركات المالكة للسفن.







