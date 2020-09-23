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ثقافة

غدًا.. حفل موسيقي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
تقيم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، غدا الخميس حفلًا على مسرح سيد درويش، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

ويشارك في الحفل مجموعة من ألمع مواهب أوبرا الإسكندرية الغنائية، ومنهم آلاء أيوب، محمد، ندى غالب، والطفلة أشرقت، بالإضافة إلى حسام كمال، وياسر سعيد، وعازف الكمان الأول هيثم الكاتب، وتختم الحفل الفنانة القاهرية حسناء.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أجمل أغاني الفنانة فايزة أحمد، وألحان بليغ حمدي ورياض السنباطي، والعديد من كبار الملحنين، منها: "حيران، مال عليا مال، بوابة الحلواني، أعز الناس، يمكن على باله حبيبي، غريب يا زمان، وحمال الأسية".

ويشمل البرنامج أغنيات "وحدي قاعدة في البيت، لما انكويت بالنار، شفت حبيبي، أي دمعة حزن لا"، فضلا عن بعض الأعمال الموسيقية الأوركسترالية والفردية، مثل موسيقى المولد أداء الأوركسترا وفاصل موسيقي لهيثم الكاتب.

وأعلنت إدارة مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا والالتزام بنسبة الـ 50% حضور المقررة من قبل مجلس الوزراء .
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