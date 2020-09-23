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"معجزة".. شاب ابتلع "موبايل" لمدة 7 أشهر والطبيب نجح في استخراجه دون إصابته بأذى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:47 م
.شاب ابتلع موبيل
.شاب ابتلع " موبيل " لمدة 7 أشهر بعد أكتشاف الطبيب
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية ، سى بى سى ، ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، قصة طبيب حقق ما يشبه الـ "معجزة"، بعد نجاحه في إنقاذ حياة شاب ابتلع " موبيل " وظل في معدته لمدة 7 أشهر.

وقالت الاعلامية مفيدة شيحة ، إنه "من رحمه الله اتكتب لهذا الشاب عمر جديد، لان البطارية لم تنفجر فى بطنه، إلى جانب أنه خرج سالم من هذه التجربة دون أن يتسمم أو يصاب بأى أذى جسمانى".

وأضافت الاعلامية مفيدة شيحة، أن سبب بلع الشاب لهذا الهاتف ما هو إلا رهان بينه وبين أصدقائه، مؤكدة على ضرورة معاقبة هؤلاء الشباب.

ووجهت الشكر لكل الفريق الطبى الذين قاموا بالعمل والسعى وراء إنقاذ حياة هذا الشاب، ومن بينهم الدكتور أحمد شولح مدرس الجراحة بكلية طب بنها ، ومستشفى بنها الجامعي، وهو المسؤول عن كواليس واقعة استخراج الجهاز من معدة الشاب. 
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