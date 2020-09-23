شاهد| أحدث ظهور لـ شقيق إلهام شاهين وخطيبته

وظهر فى الصور الفنان امير شاهين وخطيبته فى احدث ظهور لهما بعد حفل الخطوبة.

، بفستان منقوش شفاف ، وتركت شعرها منسدلًا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

، على الصورة قائلة :"

شكرا لأختى وصديقة عمرى بوسي على دعوتها واحتفالها بخطبة أمير و منه .. وربنا يخلى لى صديقات العمر الغاليين هاله و ليلى و إيناس . . ربنا يجمعنا دايما فى

الفرحة

و ما يحرمناش من بعض ابدا . بحبكم".