شاهد| أحدث ظهور لـ شقيق إلهام شاهين وخطيبته
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:46 م
نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورا جديدة لها بصحبة نجوم الفن، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وظهر فى الصور الفنان امير شاهين وخطيبته فى احدث ظهور لهما بعد حفل الخطوبة.
وتألقت خطيبة شقيق الفنانة إلهام شاهين، بفستان منقوش شفاف ، وتركت شعرها منسدلًا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.
وعلقت الفنانة إلهام شاهين، على الصورة قائلة :" شكرا لأختى وصديقة عمرى بوسي على دعوتها واحتفالها بخطبة أمير و منه .. وربنا يخلى لى صديقات العمر الغاليين هاله و ليلى و إيناس . . ربنا يجمعنا دايما فى الفرحة و ما يحرمناش من بعض ابدا . بحبكم".