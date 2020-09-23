إيمان حاولت الانتحار لخلافات مع أسرتها.. وأمين شرطة ينتشلها من بحر شبين الكوم.. فيديو

ألقت بنفسها في المياه وذلك بعد أن ضاقت بها السبل مع أسرتها بسبب خلافاتهما المستمرة معها فلم تجد مفرا سوى التفكير في الانتحار.





إيمان ابنة الـ 16 عاما من قرية منشاة بخاتى بمركز شبين الكوم، حاولت الانتحار ببحر شبين الكوم حيث ألقت بنفسها بالمياه من أعلى الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم وذلك لمرورها بضائقة نفسية على إثر خلافات مع أسرتها.





سمع أمين الشرطة سعد الصاوى التابع لإدارة المرور واستغاثات الأهالي فألقى بنفسه في البحر بملابس عمله ليتمكن من إنقاذ الفتاة وانتشالها من المياه.





فيما قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية وشهادة تقدير لأمين الشرطة " سعد الصاوى عبدالواحد " تقديرًا لما أظهره من شجاعة ودوره البطولى.



