النشرة الاقتصادية.. تراجع أسعار الذهب والدولار.. والبورصة تربح 2.9 مليار جنيه بختام التعاملات وطرح مناقصة لتطوير مصنعى بورسلين وأدوات صحية

يستعرض موقع "صدى البلد"، فى نشرته الاقتصادية اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، التي جاء في مقدمتها:





تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-9-2020، بنحو 8 جنيهات، وينشر «صدى البلد» أسعار الذهب، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 826 جنيها مقابل 833 جنيها للجرام بالأمس.





شهدت أسعار الدولار تراجع طفيف في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-9-2020، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع وفقا لأحدث البيانات.





ووصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، وفي بنوك: "كريدي اجريكول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، عودة" 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.





اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.132 مليار جنيه.









كشفت منظمة العمل الدولية عن انخفاض الدخل من العمل بنحو 10.7% حول العالم أو بواقع 3.5 تريليون دولار في أول تسعة أشهر من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





وأضاف التقرير أن أكبر انخفاض كان في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1 % كما كانت الأمريكتان هي المنطقة الأشد تضررا بنسبة 12.1 %.









كشفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام أنها بصدد طرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية لعمل دراسة تفصيلية تسويقية وفنية ومالية لتطوير مصنعي الأدوات المنزلية (البورسلين) والأدوات الصحية.





وقالت الشركة اليوم الأربعاء، إن ذلك بعد موافقة لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية على طلب مجلس إدارة الشركة لتطوير المصنعين بطرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية.





كشف مجلس إدارة شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية،التابعة لـ القابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع صافي ربح الشركة قبل الضرائب خلال أول شهرين من العام المالي الجاري بنسبة 100%.





وقالت الشركة اليوم الاربعاء، إنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 2.92 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي، مقابل 1.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءًا موسعًا مع نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة حيث إستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وبصفة خاصة فى قطاعى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى .





وقالت الوزيرة إن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة ترتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصرى واليابانى على حد سواء ، مشيرةً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان العام الماضى مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية كما جاء إطلاق إسم رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى على أحد محاور شرق القاهرة ليؤكد عمق العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر واليابان .





دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى تشكيل نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر العالمية بمشاركة الحكومات والأطراف ذات الصلة، لتتمكن المجتمعات من مواجهة المخاطر المستقبلية بمختلف أنواعها.





وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن النموذج الحالي يضغط على الحكومات لتتحمل هي الجزء الأكثر من فجوات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا خلال الأزمات، مما يخلف مشكلات ضخمة على مستوى الميزانيات العامة، مشيرة إلى الإصلاحات العديدة التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، واستمرت خلال جائحة كورونا.