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النفيخة في بيت السفيرة ويحيون أنغام 100 سنة موسيقى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:01 م
فرقة النفيخة
فرقة النفيخة
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فرح علاء الخولي
قال مؤسس فرقة "النفيخة"، إن سبب تسمية الفرقة بهذا الاسم أن أعضاء الفرقة يلعبون آلات نفخ، وأرادوا أن يلتصق الاسم بعقل الجمهور فقاموا باختيار هذا الاسم.

وتابع مؤسس فرقة "النفيخة"، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنهم يحبون عزف سيد درويش لأن كل الناس تميل لسماعه، لافتا إلى أنهم قاموا بعمل مشروع 100 سنة مزيكا وهو بإحياء التراث الغنائي والموسيقي من على مدار 100 سنة وحتى الألفينات.

وأضاف أنهم يستطيعون أيضا لعب كل أنواع الموسيقى من تراثي ووطني لروماني وأيضا شعبي، وقاموا بتأدية كثير من الأغاني لأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين إلى جانب المغني شعبان عبدالرحيم "شعبولا".

يُذكر أن فرقة النفيخة تضم خمسة عازفين للآلات النحاسية، وتعمل على ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات إلى جانب إﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد، ﻛﻤﺎ تهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات بهدف إضافة لون صوتي مبتكر ﻟﻠﻤﻮسيقى ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

وأحيوا كثير من الحفلات على مسرح دار الأوبرا المكشوف، وتضمنت حفلتهم الأخيرة منذ شهرين مختارات من الألحان التراثية والحديثة التى تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها "طلعت يامحلا نورها، اهو ده اللى صار، سالمة يا سلامة، أنت عمرى، ألف ليلة وليلة، اكدب عليك، حلوة بلادى، طاير يا هوا، سواح، على رمش عيونها"، إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة.
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