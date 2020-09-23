العربية: مصر تعتزم استضافة مشاورات ليبية حول الدستور والانتخابات

نقلت شبكة "العربية" عن مصادر قولها إن مصر ستدخل تعديلات على مبادرتها الخاصة بحل الأزمة الليبية، تشمل آلية دولية لتفكيك الميليشيات.





وقالت المصادر إن مصر ستضم لمبادرتها ورقة دولية لضمان عدم دعم الميليشيات، مؤكدة أن القاهرة بحثت توحيد المؤسسة العسكرية بليبيا وعدم ضم الميليشيات إليها.





وأضافت أن هناك توافقا مصريا ليبيا على تشكيل لجنة دولية تشرف على مواقع النفط في ليبيا، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على استضافة مصر لمشاورات ليبية حول الدستور والحكومة والانتخابات.





واستطرد المصادر أن مصر ستعمل مع أطراف دولية على رفع حظر السلاح على الجيش الليبي.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الأربعاء، كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد في إطار الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.





وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء، موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.