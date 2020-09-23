أخبار التوك شو.. أسباب اختيار مصر مقرا لمنظمة غاز شرق المتوسط.. تفاصيل تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية





نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





3 أسباب وراء اختيار مصر كمقر لمنظمة غاز شرق المتوسط.. تعرف عليها





قال يوسف داوود ، نائب رئيس النقابة العامة للبترول ، إن هناك 7 دول مشاركة في عضوية منظمة غاز شرق المتوسط والتى مقرها القاهرة ، وهي كالتالى : مصر ، قبرص ، اليونان ، إيطاليا ، الأردن ، فلسطين ، إسرائيل .

وأضاف داوود ،خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الدول المشاركة اختارت مصر كمقر للمنظمة خاصة وأن الأخيرة تتمتع ب استقرار وأمن سياسى .





وأشار إلى أن مصر أيأ تمتلك شبكة خطوط غاز كبيرة إقليمية على مستوى العالم ، بالإضافة مصانع للغاز فى إدكو ، دمياط .





السياحة تمرض ولا تموت.. خالد فودة يكشف سرا عن حمام موسى

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحاول التخفيف عن الدولة واعبائها لان الدولة لديها اولويات اخرى او محافظات اخرى تحتاج للدعم، لذلك كثير من المشروعات تقام بالجهود الذاتية.





وتابع اللواء خالد فودة، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم إنشاء 27 ملعبا خماسيا بالجهود الذاتية، الى جانب عدة شواطئ ومن اهمها شاطئ الفيروز الذي اصبح متنفس أهل سيناء والطور بالتحديد، منوها ان الـ 45 ألف نسمة الموجودة بالمحافظة كانوا لا يعرفون البحر، معقبا: "كانوا بيخافوا لان مفيش شاطئ ليهم وعليه خدمات".





"انا مبيآسش" منوها بذلك انه لن يترك منطقة حمام موسى الا بعد تحويلها لأشهر وأهم مشفى سياحي عالمي، الي جانب الاهتمام بانشاء جامعات اهلية لخدمة اهل المحافظة، مضيفا الى جانب الى مدرستين يابانيتين.

وذكر ان المحافظة تتجه الى ان تكون شرم الشيخ مدينة خضراء، معقبا: "السياحة تمرض ولا تموت".





مجلس الطاقة العالمى: إنجازات قطاع الطاقة جوهرية لتقدم الحياة على الأرض المصرية





قال الدكتور ماهر عزيز ، عضو مجلس الطاقة العالمى ، إن الطاقة هى عصب الحياة والمحرك للتنمية وصمام الأمن القومى وقضية حاسمة لوجود الدولة .





وأضاف ماهر عزيز ، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دي إم سي ، أن التاريخ يعلمنا أن هناك امبراطوريات زالت تماما عندما واجهت أزمة طاقة .





وأشار عضو مجلس الطاقة العالمى ، إلى أن الطاقة هي عصب الحياة ، وبالتالى كل الانجازات الحادثة فى قطاع البترول والكهرباء أساسية وجوهرية لتقدم الحياة على الأرض المصرية .

وتابع عضو مجلس الطاقة العالمى ، أن المنتدى هو مجرد منصة للتفاهم والحوار والرأي ، وتحول إلى منظمة دولية ، وبالتالى أصبح هناك كيان تنظيمي إداري دولي له صفة المؤسسة الاقتصادية السياسية .





وأكد عضو مجلس الطاقة العالمى ، أن المنظمة من حقها إقامة علاقات دبلوماسية ودولية ، وأن تكون عضوا فاعلا في المنظمات الدولية العاملة فى المجال السياسى العالمى

الزراعة تكشف تفاصيل تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال ٣ أيام

أشار الدكتور محمد القرش، المتحدث بإسم وزارة الزراعة، لتفاصيل تحصين وزارة الزراعة لنصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 3 أيام.

وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه بالنسبة التى تقوم بها وزارة الزراعة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى هذا المجال لتطعيم الحيوانات ضد الأمراض السارية وحتى غير السارية، موضحا أن الهدف منها هو الوقاية وتحصين الحيوانات.

وتابع أن مصر خالية من الحمى القلاعية، ولكن هناك بعض دول الجوار التى يوجد بها هذا المرض، فيتم هذا التطعيم من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية فى البلاد، لافتا إلى أنه يتم عمل حملات تحصين مستمر يقوم بها الأطباء البيطريين.

وأكد أنه تم تكثيف حملات التحصين من مرتين سنويا إلى 3 مرات سنويا، متابعا أن فكرته هو أن تكون معدل المناعة الموجودة لدى الحيوان على مستوى عالى، بحيث أنها تستطيع أن تقاوم الإصابة.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة كان حجم البؤر المصابة كان هناك إنخفاض كبير جدا وملحوظ فى حجم البؤر المصابة بمرض الحمى القلاعية، مما يدل على دور وزارة الزراعة أو أى جهة متخصصة فى هذا الشأن دورهم حيوى وهام جدا فى المحافظة على الثروة الحيوانية، حيث أنه بالعام الماضى تم تطعيم ما يقرب من 10 مليون رأس، وفى هذا العام يتم إستهداف تلك الأرقام





مشروع عملاق .. مسئول بالري: محطة المحمسة ستوفر المياه لزراعة 400 ألف فدان من أراضى سيناء

قال المهندس محمد عبد العاطى ، رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى ، إن مياه الصرف الزراعي صالحة بشكل جيد للزراعة بعد استخدام أحدث التقنيات لمعالجتها .

وأضاف محمد عبد العاطى ، خلال حواره ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، إم بى سى مصر 2 ، أن محطة المحمسة ستستخدم فى توفير المياه لزراعة 400 ألف فدان من أراضى سيناء .

وأشار إلى ان المشروعات التنموية فى سيناء تعتبر مرحلة جديدة من التعمير وتحريرها من الإهمال .

وتابع أن محطة المحمسة مقيمة على أحدث التقنيات التكنولوجية فى المعالجة والمعايرة ، لافتًا إلى أنه يمكن مع بعض الاضافات البسيطة تصبح مياه صالحة للشرب .





بتخفيضات 50%.. التموين تكشف نسب الإقبال على معرض أهلا مدارس





قال أسامة محمود مخيمر ، رئيس الإدارة المركزية للرقابة ب وزارة التموين ، إن الوزارة نسقت مع الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن تنظيم معرض اهلا مدارس.

وأوضح "مخيمر"، خلال استضافته ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن تخفيضات معرض أهلا مدارس تتراوح ما بين 30: 50%، مشيرا إلى أن معرض اهلا رمضان يجمع كافة مستلزمات المدارس من الملابس ، الأدوات المكتبية.

ولفت إلى أن المعرض أيضأ يشتمل أجهزة حاسب آلى ، إلكترونيات كما يشتمل أيضأ على المواد الغذائية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرقابة ب وزارة التموين ، ان المعرض شهد إقبال كثيف من المواطنين منذ بداية انطلاقه

محصلتش قبل كده.. خالد فودة: لم نشهد حركة تنموية في سيناء مثل الآن

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ما يحدث في جنوب سيناء حاليًا جزء من التنمية، مؤكدا على أن المحافظة لم تشهد حركة تنموية مثلما حدث في الست سنوات الأخيرة.

وتابع اللواء خالد فودة، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن خلال الست سنوات الأخيرة تم إنشاء طريق 334 كيلو جاهز للافتتاح، وبها جامعة أهلية غير مسبوقة، وهناك إقبال كبير جدًا على الدراسة بها، لافتًا إلى أن هناك اتفاق مع وزير التعليم العالي لإنشاء جامعة حكومية بجنوب سيناء.





وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية تم إقامتها بالمحافظة، إلى جانب أن جنوب سيناء ثاني محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مع وجود مدرستين يابانية بها، وتم طلب إنشاء مدرسة ثالثة برأس صدر.

واوضح أن هناك مبادرة لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء ذكية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنتدى شباب العالم

لم تحدث إلا مرة.. أستاذ علم أوبئة: الموجة الثانية لكورونا ستكون أضعف من الأولى لكن يجب الحذر

قال الدكتور اسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن عدد حالات الاصابة بكورونا الموجودة في المستشفيات وصلت لـ 5 الاف حالة فقط، معقبا: "وصلنا لمستوى جيد"، لافتا الى ان نسبة التعافي من المصابين وصلت الى 90 ألف حالة.

وتابع الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات مرة أخرى بكورونا في اوروبا ووصول بعض الدول الى 10 الاف حالة يوميا، إلا أنها لم تشهد ارتفاع في معدلات الوفيات.

وتابع : "للاسف الأوبئة عمرها ما تنتهي بموجة واحدة"، منوها : "لذلك سنتعرض حتما لموجة ثانية من كورونا، ولكن عادة تأتي الموجة الثانية اضعف من الاولى ، لافتا الى انه لم تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ان الموجة الثانية كانت أكثر شراسة من الأولى، وهي في الانفلونزا الاسبانية.





وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حتى لا نتعرض لحالة اخرى من التفاقم في عدد الإصابات، مؤكدا على ان الفيروس لم ينته بعد وأنه مازال موجود حتى وان وصل انه موجود في حالة واحدة فيجب ان نحترس.





سعر المتر ارتفع.. محافظ السويس: تطوير ميدان مصر بعد أن كان بؤرة لتجميع القمامة





قال اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، إننا قمنا بافتتاح ميدان مصر بعد تطويره ، لافتًا إلى أن الميدان كان عبارة عن مقام يلتف الناس حوله لعمل بؤرة من بؤر الفساد فى السويس .





وأضاف اللواء عبد المجيد صقر ، خلال حواره ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، إم بى سى مصر 2 ، أننا نسعى أن تكون السويس مكان لائقا ومشرفا لأهلها .

وأشار محافظ السويس ، إلى أن التطوير فى السويس لم يشمل الميدان فقط ، بل ايضًا بعض أعمال التخطيط والرصف ، مؤكدًا أن هناك أماكن كانت عبارة عن بؤرة لتجمع القمامة ومأوى للحيوانات ، ولكننا قمنا بتنظيف المكان جيدًا حفاظًا على المظهر اللائق للمحافظة .

وتابع محافظ السويس ، أنه المتر فى المبانى السكنية القريبة من الميدان ارتفاع 5 آلاف جنيهًا ، والمتر التجارى أصبح بـ 27 ألف جنية من 4 آلاف جنيهًا ، معلقًا :" أنا حزين أن الأسعار ارتفعت ، ولكن دا يدل على أن المنطقة ارتقت ".

و يعد اهالى السويس أنه لن يمر أكثر من شهر وسيتم فتح مكانين آخرين على نفس المستوى الجمالي للميدان ، كما ناشد أهل بالمحافظة على مظهرها الجمالي .