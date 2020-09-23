لن تتوقع.. قرص النحل يعالج هذه الأمراض

فوائد قرص النحل عديدة فعلى الرغم من عدم دعم جميع الفوائد المزعومة لسم النحل بالعلم ، فقد أظهرت الأبحاث أن له العديد من الخصائص الطبية القوية واليكم فوائد قرص النحل.





ويعود الاستخدام الطبي لسم النحل إلى مصر القديمة ، وقد ورد ذكره في تاريخ أوروبا وآسيا يستخدم أبقراط سم النحل لعلاج آلام المفاصل والتهاب المفاصل وفي الأزمنة الحديثة تجدد الاهتمام بتأثيرات سم النحل في عام 1888 مع نشر دراسة إكلينيكية أجريت في أوروبا حول تأثيره على الروماتيزم منذ ذلك الحين ، انحسر الاهتمام بسم النحل.





خصائص مضادة للالتهابات

واحدة من أكثر فوائد سم النحل الموثقة جيدًا هي آثاره القوية المضادة للالتهابات ولقد ثبت أن العديد من مكوناته تقلل الالتهاب ، وخاصة الميلتين المكون الرئيسي له.





على الرغم من أن الميلتين يمكن أن يسبب الحكة والألم والالتهاب عند تناوله بجرعات عالية ، إلا أنه له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات عند استخدامه بكميات صغيرة.





ثبت أن ميليتين يثبط مسارات الالتهاب ويقلل من علامات الالتهاب ، مثل عامل نخر الورم ألفا (TNF-α) وإنترلوكين 1 بيتا (IL-1β).





قد يقلل من الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل