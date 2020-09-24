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تكنولوجيا

احذرها.. تطبيقات تتجسس عليك وتعرف مع من تتحدث على واتساب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
تطبيقات تتجسس عليك
تطبيقات تتجسس عليك وتعرف مع من تتحدث على واتساب
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شيماء عبد المنعم
يتباهي تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، بأنه أكثر تطبيقات المراسلة المتوفرة حاليا أمانا وخصوصية، ولكن في الواقع توجد العديد من التطبيقات القادرة على تتبع نشاط المستخدم على خدمة التراسل الشهيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "digitalinformationworld"، تعمل تطبيقات التجسس تلك على تخطى ميزة التشفير في تطبيقات المراسلة واستخدام البيانات التي تقم بجمعها للتجسس على نشاط المستخدم عبر الإنترنت.


وعلى سبيل المثال، يحتوي واتساب على ميزة تشير إلى أن المستخدم "متصل بالإنترنت"، والتي تعد بشكل عام ميزة طبيعية خاصة بالتطبيق ولكن عند رصد هذه المعلومات باستمرار بواسطة تطبيقات الجهات الخارجية فإن الخدمات تكون قادرة على إنشاء ملف تعريف مفصل للمستخدم الذي يتم التجسس عليه.

وتُستخدم تلك التقارير أيضًا لتحديد وقت نوم المستخدم، ومع من يتحدثون، وحتى مقارنة بسجل نشاط المستخدمين الآخرين لمعرفة أي منهم يتطابق معهم.

وقال متحدث باسم شركة واتساب:"إن التطبيق يوفر للمستخدمين العديد من ميزات التحكم الذي يسمح لهم بحماية صورة ملفهم الشخصي بالإضافة إلى حالة "اخر ظهور"، أو "حول"، وتقول الشركة إن لديها نظامًا لمكافحة إساءة الاستخدام يسمح لها بتحديد ومنع أي إساءة استخدام محتملة توجهها قاعدة مستخدميها.

وعلاوة على ذلك، يضم متجر جوجل بلاي Google Play،  العشرات من تطبيقات التجسس التي تتبع مستخدمي واتساب، والتي يتم إضافتها بوضوح إلى منصة تطبيقات أندرويد على أنها مخصصة للتجسس على واتساب ولا تحاول إخفاء دوافعها، وتسيء استخدام بيانات المستخدم بنجاح من خلال الوصول إلى واتساب بشكل مجهول.
تطبيقات تتجسس عليك وتعرف مع من تتحدث على واتساب تطبيقات تتجسس عليك وتعرف مع من تتحدث على واتساب
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