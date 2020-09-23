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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 154 مرشحاً لمجلس النواب بالأقصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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شمس يونس
واصلت إدارة المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد حمزة، مدير إدارة المجالس الطبية، اليوم الاربعاء، توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لمجلس النواب 2020 .

وتم توقيع الكشف الطبى على 154 من المرشحين لانتخابات مجلس النواب حتى الآن، و من المقرر أن تستمر فى الكشف الطبي حتى 26 سبتمبر الجارى. 

كانت إدارة المجالس الطبية المتخصصة بدأت في تلقي طلبات توقيع الكشف الطبي على  المرشحين لانتخابات مجلس النواب من يوم الجمعه 11/9/2020ً لمدة عشرة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات الدكتوره وزيره الصحة والسكان، بناء على توجيهات الدكتور محمد حسن زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة. 

وأكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن الكشف يتم بمستشفيات الأقصر الدولي وأرمنت التخصصي ومقر المجالس الطبية المتخصصة تحت اشراف المجالس الطبيه المتخصصه بالأقصر.
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