العاهل السعودي عن الإرهاب: كلنا بنتحدى نفس الخطر

قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، إن الإرهاب يشكل تحديا للعالم كله، وأن الدول العربية استطاعت ان تتغلب على تلك القوى المخربة، وذلك من خلال التعاون الإقليمي والدولي.





وأوضح سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمته المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن التنظيمات الإرهابية المتطرفة تواجه الأمن والاستقرار العالمي، منوها ان الدول العربية عانت الكثير من قوات الارهابية من داعش وغيرها.





وأكد ان يجب علينا التواصل لايجاد حلول سلمية، ويجب ان تدعو الدول للتعاون والتكاتف بين بعضها وشعوبها، ودعا الى التعايش السلمي بين الشعوب، واكد على ان المملكة السعودية لن تترك الشعب اليمني الشقيق ابدا، ولا تتركه تحت الهيمنة الإيرانية مهما حدث.





ولفت إلى ان دعم الجهود المشتركة والمنظمات الدولية من الأمم المتحدة وغيرها من المنظومات التي تضمن الأمن والاستقرار للمجتمع الدولي عليها ان تدعم الدول لفرض سيادتها.