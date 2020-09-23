المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: تَرانيمُ الحُبِّ والحياة !؟!

أشعاري التي أُقَدِّمُها لَكُمْ – لَيْسَتْ مُجَرَّد كَلِمات – إنَّما هي نَبَضاتُ قَلْب ... وخَلَجاتُ نَفْسٍ – لَمْ أُحَدِّدْ لَها شَكْلًا مُعيَّنًا ... إنَّما الفِكْرة هي التي كانتْ تَفْرِضُ الشَكْل – ورَغْمَ مُرور سنواتٍ طوالْ على كِتابَتِها – فإنَّني أشْعُر بِأنَّنا أحْوَجُ ما نَكونُ إلى معانيها الآن – !؟! ... لَعَلَّها تَفيضُ عَليْنا – قَطَراتٍ مِنَ الندى ... ومَضات مِنَ النور – تُبْهِجُ الأرواحَ والقُلوب – بِالأمَل والرجاءْ.





{1}

"أُمْنية"





•"... لو أنَّنا مَوْجَتانِ تُبْحِرانِ – حتى آخِرَ العُمُرْ !؟!

... لو أنَّنا نَجْمَتانِ جارَتانِ لِلقَمَرْ ...!؟!

... لو أنَّنا طائِرانِ عاشِقانِ لِلسَفَرْ !؟!...

... لو أنَّنا زَهْرَتان – تَفوحانِ عِطْرًا لِلشَجَرْ !؟!

... لو أنَّنا نَغْمَتانِ تَهْمِسانِ لِلوَتَرْ !؟!.

... لو أنَّنا ... لو أنَّنا ...!؟! ... لَكُنَّنا بَشَر !؟!..."





{2}

"حَنين"





•"... أَهْفو لِلنْقاءْ !!!

... ليَدٍ حَنونَةٍ بَيْضاءْ !!!

... تَغْمُرُ القَلْبَ حُبًَّا ... والجَبينَ ضياءْ !!!.

... تُعيدُ الدِفْءَ لِلشُموع ... والابتِسامَ لِلدْموعْ !!!

... وتَبْعَثُ الحياةَ في الأشياءْ !؟! ... !؟!.





{3}

"إحْساسْ"





•"هيَ لَحْظةٌ أحْسَسْتُ فيها

... عِناقُ روْحيَ روْحَكْ !؟!

فإذا بِها تَمْضي وقَدْ

... أبْقَتْ خَيالَ طُموحَكْ !؟!

أَهْدَتْ عَذابي الفِكَرْ

... ظَنَّ الجُروحَ جُروحَكْ !؟!









{4}

"شُرودْ"





•"... في جَوْفِ لَيْلَةٍ بارِدةْ ... غَفَوْتُ لَحْظهْ !!!

فَعَيْنايَ تَهْجُرانِ النَوْم !؟!...

... وكَيْفَ يَكونُ سَبيلَهُ !؟!

... لِعُيونٍ شارِدهْ

أَفَقْتُ فَجْأهْ – لِأرْقُبَ طَيْفًا مَرَّ بِخاطِري !؟!

... فإذا المِصْباحُ يَنْطَفِي

... و شُموعي جامِدهْ !؟!.





{5}

"تَساؤْل"





•هَلْ تَعْلَمينَ أنَّ هُناكَ قَلْبًا يَحْتَرِقْ ؟!؟

... هَلْ تُبْصِرينَ وُجودَهُ وقَدْ هَواكِ ليَنْطَلِقْ ؟!!

... هَلْ تُدْرِكينَ ضَياعَهُ في متاهاتِ الطُرُقْ ؟!!

... هَلْ مِنْ شقائي – أنْ أراكِ و نَفْتَرِقْ ؟!!





{6}

"لؤْمْ"

• تَمادَى بِغَيِّهِ حتى ارْتَوى

... مِنَ الغِلِّ والحِقْدِ فيما رَوَى

يُماري الوساوِسَ بَلْ والشُكوكَ

... وقَلْبٌ لَهُ بِالظَلامِ انْزَوَى

يُثيرُ الهواجِسَ حتى النُهَى

... ولا يَدْري أنِّي أرومُ النَوَى

ظِلالٌ مِنَ اللؤْمِ في سِحْنةٍ

... تَبَلَّدْ سَناها بِغَيْمٍ هَوَى

فَكيْفَ أُداري لَهيبَ الأسَى ؟!؟

... ونَفْسي دَليلٌ على ما انْطَوى !؟!.









{7}

"تَرانيمْ"

• عُدْتَ يا قَلْبيَ تَنْبِضْ

... بِالهَوى بَعْدَ الشُرودْ.

كَمْ حَبيبًا كُنْتَ تَرْفُضْ

... فَتُبادِرَ بِالصُدودْ.

وتَرَى العِشْقَ أنينًا

... وتَرى الوَعْدَ جُحودْ !؟!

. . .

• عِشْتَ يا قَلْبيَ زَمَنًا

... في تَهاويلِ الخيالْ.

تَرْفُضُ الحُبَّ ويَحْلو

...لَكَ في الوَهْمِ المُحالْ.

كُنْتَ بِالأحلامِ تَرْنو

... لِرؤىً فَوْقَ المَنالْ

كَمْ عَشِقْتَ البَدْرَ ليْلًا

... كَمْ تَذَوَّقْتَ الجَمالْ

في كؤوسٍ مِنْ أثيرٍ

... وصِحافٍ مِنَ ظِلالْ !؟!

• عُدْتَ يا قَلْبيَ تَنْبِضْ

... بَعْدَ أنْ عادَ الصَباحْ

عِشْتَ صَبًَّا ذابِلًا

... تائِهًا بَيْنَ الرياحْ

كَمْ عَذاباتٍ رَأيْتَ

... هَلْ أمانيكَ جِراحْ !؟!





{8}

"عَوْدَهْ"

• ناءَتْ بِأشْجانٍ تُداريها

... وَلَوْعَةِ الهِجْرانِ تُخْفيها

... دُموعًا وأشْواكًا لِحَسْرَتِها

... على ذِكْرىً ضاعَ ماضيها

راحَتْ كَطَيْرٍ فارَقَ العُشَّ

... وأنْكَرَ الأجواءَ لا يُدانيها

تَخْشى مِنَ الأيامِ وَحْشَتَها

... وجِراحًا طالَتْ لَياليها

عادَتْ بِقَلْبٍ ضَلَّ مَسْلَكَهُ

... بَيْنَ القُلوبِ بِغَدْرِ ما فيها !؟!.





{9}

"عِشْق"

• أتَيْتُها بِأبْياتٍ مِنَ النَظْمِ

... فَبادَرَتْني بِفَيْضٍ مِنَ الحِكَمِ

• أُساءِلُها:

... هَلْ أنتِ عاشِقةٌ ...؟!؟

... فَتُجيبُ دامِعةً !؟!

... وهَلْ يَبْرأ مِنَ العِشْقِ ...

... مَنْ عاشَ في أَلَمِ !؟!

... فَإنْ جَفا يَوْمًا ...

... تُهَدْهِدَهُ ... فُيوضاتٍ مِنَ الكَرَمِ !؟!.





{10}

"عَثْرَهْ"

• آهٍ – يا شَيْخَنا الجَليلْ

... مِنْ مَتاهاتِ الطَريقْ !؟!

... فَقَدْ غابَ الدَليلْ

... وَرَغْمَ العَثَراتِ ... !؟!

يَحْدوني الأمَلْ في الوُصولْ !؟!.

... عَثَراتُ الطَريقِ ... أنا – لَها ...!؟!

... وعَثْرَةُ العُمْرِ – دونَها المُسْتَحيلْ !؟!