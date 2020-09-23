دولة عربية تهدد موظفيها بسبب كورونا

وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم أنّ الإجراءات التي تتّخذها الحكومة تراعي إلى جانب صحّة المواطنين، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، حيث من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، رغم أنّ العديد من دول الإقليم والعالم عادت لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات المشدّدة.

كما نفي وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أنّ ما تمّ تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيّة، حول المصادقة على الإغلاق الشامل والكلّي للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع للجميع غير صحيح، ولم تتمّ دراسة أو اقتراح مثل هذه الإجراءات على الإطلاق.





وأفاد العضايلة أنّ أيّ قرارات أو إجراءات تُدرس وتتّخذ نعلن عنها فورًا ودون إبطاء – كما اعتدنا منذ بداية الأزمة – تفاديًا لانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.



واشار الي أن دخول الأردن مرحلة تفشي الوباء مجتمعيًّا، وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ووصولها إلى الغالبيّة العظمى من محافظات ومناطق المملكة، يتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر، منوها الي ان المسؤوليّة الحقيقيّة تقع على عاتق كلّ فرد منّا، والتزامنا جميعًا يضمن لنا طوق النجاة



ووجه العضايلة رسالة الي الجميع قائلا : نجاحنا بالتزامنا جميعًا، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعًا





وتابع :أمّا مسؤوليّتنا في الحكومة، فبموازاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحّة المواطنين، تقع على عاتق أجهزتنا المختصّة أيضًا مسؤوليّة إنفاذ القانون دون تهاون بحقّ كلّ من يخالف أوامر الدّفاع، ويعرّض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر. نجاحنا بالتزامنا جميعًا، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعًا.







