تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.56جنيه للشراء 41.90 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.83جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع.



وسجّل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.84جنيه للشراء و 41.04 جنيه للبيع.





ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصرى.سجّل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.88 جنيه للشراء و 51.71 جنيه للبيع.وسجّل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.اقرأ أيضًا: