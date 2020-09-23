100 مليون صحة| الكشف على 32560 مواطنا في البحيرة..صور

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه تم فحص 32560 مواطنا بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة ، مثل مرض السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.





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وشدد محافظ البحيرة، على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج.





من جانبه أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، الى أنه يتم تقديم الخدمة الطبيه من خلال 164 موقعا بوحدات و مراكز صحة الأسرة بالإضافة إلي 38 فريقا متحركا و47 موقعا ثابتا بخلاف وحدات و مراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر.





واضاف أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد ، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 .





ياتى ذلك فى إطار متابعه فاعليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ، بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.