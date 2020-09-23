اليورو يتراجع 30 قرشًا خلال أسبوع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه تراجعا اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الأهلي المصري مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأربعاء 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع بتراجع قرشين.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.31جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع بانخفاض 31 قرشا.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني ليسجل 19.90 جنيه للشراء و 20.15 جنيه للبيع بتراجع 30 قرشا .
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وسجل الفرنك السويسرى 17 جنيها للشراء و 17.19جنيه للبيع بتراجع 28 قرشا .
وسجلت كورنا سويدية 1.74جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.06جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش.
واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع بتراجع قرش.