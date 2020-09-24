لماذا يستقبل مجلس الشيوخ نوابه في البهو الفرعوني فقط؟.. الأمين العام يجيب

توافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر البرلمان، بدءا من الأحد الماضي، لاستخراج كارنيهات العضوية، حيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب.

وأنهى حوالى 190 عضو بمجلس الشيوخ استخراج كارنيه المجلس، وكان أبرز النواب الذين استخرجوا كارنيه الشيوخ، عصام هلال امين تنظيم حزب مستقبل وطن وياسر الهضيبى واحمد قطب ومحمود بكري وطارق تهامي.

وتواصل أمانة مجلس الشيوخ بالتنسيق مع أمانة مجلس النواب استقبال النواب الجدد، حيث أكد المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، ان استقبال النواب الجدد سيستمر على مدار الايام المقبلة مراعاة للنواب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالحضور لاستخراج كارنيه العضوية.

ومن المنتظر فور صدور قرار الرئيس بتعيين مائة عضو بالمجلس وفقا للدستور، أن يتم تنظيم حفل استقبال لهم لاستخراج كارنيهات العضوية.



وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن المجلس مستعد لاستقبال النواب الجدد داخل قاعة البهو الفرعوني، مشيرا إلى أنه تم تسكين ما يقرب من 527 عاملا، تمهيدا للعمل داخل المجلس الجديد.





وأضاف إسماعيل لـ"صدى البلد"، أن العمال انتقلوا من مجلس النواب للعمل بالشيوخ بعد رغبة منهم، موضحا أن اختيار البهو الفرعوني لاستقبال النواب يأتي لكونها القاعة الوحيدة الجاهزة حاليا بالمجلس، على أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لباقي القاعات بنهاية الأسبوع المقبل.



