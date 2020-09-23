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أخبار البلد

"تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورة حول التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء لأهالي البدرشين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
 نظم معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية،  دورة تدريبية في  مجال التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء، لاهالي وابناء مناطق البدرشين ودهشور وسقارة.


وقالت الدكتوة ايمان سالم مدير معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية، ان ذلك يأتي فى إطار دعم التنمية الريفية ، وتنمية مهارات المرأة  الريفية واكسابها مهارات لزيادة الدخل.

 واشارت سالم الى ان ذلك يأتي ضمن مشروع "زور البدرشين" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ووزارتي السياحة والبيئة، بهدف تنمية السياحة الداخلية والخارجية، بتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.

واوضحت انه تم خلال الدورة تدريب المشاركين على كيفية  الاستفادة من الفاقد من التمور الرطبة، وتحقيق قيمة مضافة لها.
"تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورة حول التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء لأهالي البدرشين
"تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورة حول التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء لأهالي البدرشين
"تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورة حول التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء لأهالي البدرشين
"تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورة حول التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء لأهالي البدرشين
"تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورة حول التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء لأهالي البدرشين
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